11 человек были убиты в бразильском баре

В баре города Белен, расположенного на севере Бразилии, были убиты 11 человек. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщило The Associated Press.

Отмечается, что стрельбу по заведению открыли семь человек, прибывших на мотоцикле и трех автомобилях.

Власти штата Пара назвали происшествие «бойней».

По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла во вторник, 7 мая, в школе населенного пункта Хайлендс-Ранч в американском штате Колорадо.