11 человек были убиты в бразильском баре
В баре города Белен, расположенного на севере Бразилии, были убиты 11 человек. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщило The Associated Press.
Отмечается, что стрельбу по заведению открыли семь человек, прибывших на мотоцикле и трех автомобилях.
Власти штата Пара назвали происшествие «бойней».
По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла во вторник, 7 мая, в школе населенного пункта Хайлендс-Ранч в американском штате Колорадо.