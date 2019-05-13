Один человек погиб при стрельбе у отеля Трампа

Неизвестный открыл стрельбу у отеля Дональда Трампа в городе Санни-Айлс-Бич в штате Флорида.

Как сообщает телеканал NBC News, инцидент произошел днем 12 мая. В результате один человек погиб.

Отель располагается недалеко от пляжа. Стрельбу также зафиксировали у торгового центра и дамбы. Полицейские расследуют случившееся и выясняют, были ли связаны эти преступления.

По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла во вторник, 7 мая, в школе населенного пункта Хайлендс-Ранч в американском штате Колорадо.