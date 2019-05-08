Не менее семи человек пострадали при стрельбе в школе в Колорадо

По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла во вторник, 7 мая, в школе населенного пункта Хайлендс-Ранч в американском штате Колорадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

По его данным, по крайней мере четверых пострадавших доставили в больницу. Инцидент произошел в 14:00 по местному времени (23:00 мск). Прибывшие на место сотрудники экстренных служб провели эвакуацию учащихся. Всего, по данным телеканала, в школе обучаются 1850 человек.

Little kids are coming out in a. Single file line! pic.twitter.com/3Y9oXqiLfr — Shreya Nallapati (@ShreyaNallapati) 7 мая 2019 г.

Полиция задержала двоих подозреваемых. Правоохранители не исключают, что в стрельбе мог принимать участие еще один человек. В настоящий момент ведутся его поиски, выясняются все детали произошедшего. Мотивы злоумышленников неизвестны.

«Я заметил, как они все бегут, подумал, что это урок физкультуры. Потом я увидел, что их слишком много бежит», — рассказал один из очевидцев, живущий вблизи учебного заведения.

27 апреля произошла стрельба в синагоге в американском городе Поуэй в округе Сан-Диего, штат Калифорния. Один человек погиб, еще несколько, в том числе дети, получили ранения. Стрелок был задержан.