Не менее семи человек пострадали при стрельбе в школе в Колорадо

По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла во вторник, 7 мая, в школе населенного пункта Хайлендс-Ранч в американском штате Колорадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

По его данным, по крайней мере четверых пострадавших доставили в больницу. Инцидент произошел в 14:00 по местному времени (23:00 мск). Прибывшие на место сотрудники экстренных служб провели эвакуацию учащихся. Всего, по данным телеканала, в школе обучаются 1850 человек.

Little kids are coming out in a. Single file line! pic.twitter.com/3Y9oXqiLfr