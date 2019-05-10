В лондонской мечети произошла стрельба

Лондонская полиция сообщила, что в одной из мечетей британской столицы в четверг, 9 мая, произошла стрельба. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

Инцидент произошел на улице High Road в мечети Seven Kings. Уточняется, что правоохранительные службы выехали на место происшествия. Выстрелы, предположительно, производились с использованием холостых патронов. Инцидент не рассматривают как террористический акт.

«В районе сохранится большое присутствие сотрудников полиции до завтрашнего дня», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что пострадавших нет, все обстоятельства инцидента в настоящий момент выясняются.

15 марта в двух мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии произошел теракт со стрельбой, жертвами которой стали 50 человек. Еще 48 госпитализировали с огнестрельными ранениями.