СМИ сообщили о мощном взрыве в шведском Мальмё

Взрыв прогремел в одном из ресторанов шведского города Мальмё на юге страны. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает Daily Star.

По данным издания, сообщения о взрыве стали поступать в полицию в 01:49 по местному времени (02:49 мск). Выяснилось, что он произошел в одном из ресторанов, выбиты все стекла. По словам очевидцев, в районе был слышен громкий грохот.

В настоящий момент на место прибыли экстренные службы, данных о пострадавших пока нет. Выясняются все детали произошедшего.

14 апреля мощный взрыв прогремел в городе Норрчепинг на востоке Швеции.