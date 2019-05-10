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СМИ сообщили о мощном взрыве в шведском Мальмё

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Фото: Global Look Press/Lenz, G
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Взрыв прогремел в одном из ресторанов шведского города Мальмё на юге страны. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает Daily Star.

По данным издания, сообщения о взрыве стали поступать в полицию в 01:49 по местному времени (02:49 мск). Выяснилось, что он произошел в одном из ресторанов, выбиты все стекла. По словам очевидцев, в районе был слышен громкий грохот.

В настоящий момент на место прибыли экстренные службы, данных о пострадавших пока нет. Выясняются все детали произошедшего.

14 апреля мощный взрыв прогремел в городе Норрчепинг на востоке Швеции.

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