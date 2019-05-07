Неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину в Балашихе

Во дворе дома в подмосковной Балашихе неизвестный в камуфляже и маске семь раз выстрелил в мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Злоумышленник стрелял из пистолета Макарова. Пострадавший выжил, его госпитализировали.

На месте происшествия работают следователи, опрашивают очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в СКР.

По предварительной информации, пострадавший мужчина — 30-летний предприниматель.

Ранее, 3 мая, стало известно, что прокурор Тихвинского района Ленинградской области открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе ссоры с двумя дачниками.