Неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину в Балашихе
Во дворе дома в подмосковной Балашихе неизвестный в камуфляже и маске семь раз выстрелил в мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Злоумышленник стрелял из пистолета Макарова. Пострадавший выжил, его госпитализировали.
На месте происшествия работают следователи, опрашивают очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в СКР.
По предварительной информации, пострадавший мужчина — 30-летний предприниматель.
Ранее, 3 мая, стало известно, что прокурор Тихвинского района Ленинградской области открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе ссоры с двумя дачниками.