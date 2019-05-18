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Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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«У него социальный протест и неустроенность вылились в ненависть к конкретным однокурсникам», — сказал глава СК в интервью «Петербургскому юристу».

По слова Бастрыкина, некоторые однокурсники дразнили Рослякова из-за его материального положения.

«Его мама воспитывала, она санитарка, папа жил отдельно. Его упрекали, над ним издевались: «Почему ты не сдаешь деньги?» (на ремонт. — Ред.)», — отметил глава СК.

Бастрыкин указал, что подросток всё основательно продумал.

«Ему кто-то явно помогал войти, он продумал, как он войдет через запасной вход, маршрут, он переоделся, сначала взорвал столовую, потом пошел убивать, спокойно, выдержанно», — сказал глава СК.

17 октября учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу по студентам и преподавателям, а также взорвал в столовой самодельное взрывное устройство. После этого он покончил с собой.

В результате погиб 21 человек, включая Рослякова. Пострадали более 50 человек.

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