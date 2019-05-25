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Политолог рассказал о поддержке Беглова петербуржцами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, согласившийся участвовать в выборах градоначальника, будет применять московский подход к работе. Жители Северной столицы поддерживают это, рассказал «Известиям» политолог Алексей Мартынов.

По словам Мартынова, столицу буквально за несколько лет удалось превратить в современный и комфортный европейский город. У Санкт-Петербурга есть собственные традиции, но команда Беглова относится к ним бережно.

«Конечно, это горячо поддерживается жителями города», — отметил политолог.

Мартынов напомнил, что Беглов много общается с общественностью и постоянно получает обратную связь.

Ранее 25 мая экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко одобрил решение Беглова идти на выборы и выразил уверенность, что жители города его поддержат, потому что «это человек, который всем понятен, который сегодня много делает для города и который любит город».

В этот же день Беглов на встрече с общественностью заявил о согласии участвовать в выборах. Он рассказал, что у его команды есть стратегия по улучшению жизни горожан и экономики города, который должен «вернуться в федеральную повестку» и стать «мотором экономики» России.

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