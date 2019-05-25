Политолог оценил решение Беглова баллотироваться на пост губернатора Петербурга

Политолог Марат Баширов прокомментировал решение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова баллотироваться на пост главы города. Своим мнением эксперт поделился с «Известиями» 25 мая.

«На сегодняшний день этот человек фактически фокусирует на себе решение президента Путина сделать Санкт-Петербург равным Москве. Дело даже не в бюджете, дело не в статусе. Дело в том, что город должен стать таким же удобным, современным, комфортным для петербуржцев», — рассказал Баширов.

Он отметил, что за те месяцы, что Беглов занимал должность врио губернатора, он и его команда показали, что «смогут это сделать».

О решении Беглова баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга стало известно ранее 25 мая. О своих планах он объявил на встрече с общественностью Курортного района города.

22 мая члены Общественной палаты (ОП) Санкт­­-Петербурга единогласно предложили Александру Беглову принять участие в выборах губернатора города. Как отметил тогда председатель комиссии ОП Александр Ватагин, за последние шесть месяцев уровень взаимодействия палаты и городского правительства приобрел иное качество.

В конце января Беглов заявил, что среди приоритетных направлений развития Северной столицы является запуск нового инвестиционного цикла, совершенствование предпринимательского климата и наращивание экспорта. Он также отметил важность возвращения уникального стиля Санкт-Петербурга как историческому центру, так и новым районам наряду с созданием современной городской среды и переходом к «умным» технологиям.

Александр Беглов был назначен и.о. губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2018 года. До этого он занимал должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Выборы главы города состоятся 8 сентября 2019 года.