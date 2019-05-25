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Вице-мэр Москвы рассказал о сроках строительства Коммунарской ветки метро

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Строительство Коммунарской линии московского метро планируется завершить к 2023 году. Об этом журналистам рассказал вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.

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На некоторых участках линии уже началось строительство, по другим ведется проектирование, передает «Интерфакс». Хуснуллин уточнил, что часть маршрута будет идти поверху, а не под землей.

Линия будет начинаться от станции «Севастопольский проспект» (пересадка со станции «Крымская» Большой кольцевой линии) и идти к станции «Коммунарка», расположенной в районе административно-делового центра в Новой Москве.

Запуск новой ветки существенно улучшит транспортную ситуацию на юге столицы и разгрузит Замоскворецкую и Серпуховско-Тимирязевскую линии, по которым жители «новой Москвы» ездят сейчас, отметил Хуснуллин.

В апреле стало известно, что строительством участка Коммунарской линии между станциями «Коммунарка» и «Улица Генерала Тюленева» займется Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCC). Это первая компания международного уровня, которую привлекли к строительству московского метро. По контракту уже возведена станция «Мичуринский проспект», строятся станции «Аминьевское шоссе» и «Проспект Вернадского», а также перегонные тоннели между ними на юго-западном участке Большой кольцевой линии.

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