Три станции фиолетовой ветки московского метро закроют 25 мая

Три станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро будут закрыты для пассажиров в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской линии.

В этот день не будут станции «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». В обычном режиме они начнут функционировать уже на следующее утро. Москвичи и гости столицы смогут пользоваться бесплатными компенсационными автобусами «КМ», которые останавливаются около закрытых вестибюлей.

Также у станций «Кузьминки» и «Выхино» будут работать кассы-автомобили, где можно купить билеты на одну поездку. Выбрать нужный маршрут помогут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые будут дежурить у станции «Выхино».

Кроме того, в выходные, 25–26 мая, не будет движения поездов на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская» будут закрыты для пассажиров в связи с ремонтно-строительными работами, сообщает телеканал «Москва 24».

На время закрытия участка ветки метро также организованы маршруты бесплатных автобусов «КМ», работа справочных служб и мобильных касс по продаже проездных билетов. В обычном режиме участок Филевской линии заработает 27 мая в 5:30.

18 мая заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в первых числах июня планируется открыть для пассажиров участок Некрасовской линии метро — от «Некрасовки» до «Косино».