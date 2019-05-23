В московском метро назвали причину сбоя в движении на серой ветке

Причиной сбоя движения на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро стала неисправность поезда. На устранение проблемы и открытие движения ремонтникам потребуется около 20–25 минут, сообщил Twitter подземки.

В тоннеле застряли несколько поездов с пассажирами. Их уже убрали из перегона, людей выпустили на станции «Бибирево».

Ранее 23 мая стало известно об остановке движения в обе стороны между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево».