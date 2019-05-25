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Родителей участницы БДСМ-флешмоба выпускников оштрафуют

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Родителей одной из участниц БДСМ-флешмоба владивостокских выпускников, которая танцевала в костюме полицейского, оштрафуют. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении МВД.

Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия — нарушение статьи 17.12 КоАП. Штраф может составлять от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, пишет «Коммерсант». О других выявленных при проверке нарушениях в управлении не рассказали.

Ранее о грозящем девушке в полицейской форме штрафе рассказал один из старшеклассников той же школы. По его словам, причиной стали погоны на рубашке. Он добавил, что ученика десятого класса, который во время флешмоба распылял порошок из огнетушителя, отчислят из учебного заведения.

Вечеринка прошла 22 мая в школе № 74 в день самоуправления перед последним звонком. Группа выпускников пришла на мероприятие не в праздничных костюмах и платьях, а в полицейской форме и нарядах в стиле БДСМ. Увидев это, директор школы заявила, что не вынесет такого позора, и пообещала уволиться, но позже передумала, хотя, по словам депутата краевого собрания от КПРФ Артема Самсонова, была расстроена.

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