Зеленский может посетить Канаду в начале июля

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Канаду 2 июля. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал чрезвычайный и полномочный посол Канады на Украине Роман Ващук.

По его словам, приглашение был передано во время телефонного разговора, сейчас стороны решают вопросы с соответствующими бумагами.

Также Ващук рассказал, что 2 июля в Канаде состоится конференция по поддержке реформ на Украине. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо выразил надежду на присутствие президента и других высокопоставленных чиновников с Украины.

21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов, по итогам которых победу одержал Владимир Зеленский. Он набрал в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко.

Спустя месяц новоизбранный президент вступил в должность. Сразу же после инаугурации Зеленский заявил о роспуске Верховной рады, подписав на следующий день указ о досрочном прекращении ее полномочий. Внеочередные парламентские выборы запланированы на 21 июля.