Прямой эфир

Зеленский может посетить Канаду в начале июля

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Канаду 2 июля. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал чрезвычайный и полномочный посол Канады на Украине Роман Ващук.

По его словам, приглашение был передано во время телефонного разговора, сейчас стороны решают вопросы с соответствующими бумагами.

Также Ващук рассказал, что 2 июля в Канаде состоится конференция по поддержке реформ на Украине. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо выразил надежду на присутствие президента и других высокопоставленных чиновников с Украины.

21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов, по итогам которых победу одержал Владимир Зеленский. Он набрал в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко.

Спустя месяц новоизбранный президент вступил в должность. Сразу же после инаугурации Зеленский заявил о роспуске Верховной рады, подписав на следующий день указ о досрочном прекращении ее полномочий. Внеочередные парламентские выборы запланированы на 21 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме призвали Зеленского к переговорам с главами ДНР и ЛНР
Зеленский отменил несколько указов Порошенко

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017