Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром сезона в Европе. Аргентинец забил 36 голов и выиграл приз «Золотая бутса».

Ближайший конкурент 31-летнего форварда — француз Килиан Мбаппе из «ПСЖ» — забил 33 гола.

Однако теоретически Месси еще может обойти игрок «Сампдории» Фабио Куальярелла, если забьет 11 голов чемпиону Италии «Ювентусу».

Как пишет «Газета.ру», «Барселона» заранее поздравила капитана с победой. Он завоевал эту награду в шестой раз в карьере.

9 мая стало известно, что Месси разрыдался в командной раздевалке после разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:4) в Лиге чемпионов.