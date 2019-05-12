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«МЮ» отказался от покупки капитана «Аякса» из-за полноты родственников

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Фото: REUTERS/Matthew Childs
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Руководство английского «Манчестер Юнайтед» отказалось от приобретения капитана голландского «Аякса» Маттейса де Лигта из-за склонности к набору веса.

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Как сообщил телеканал ESPN, скаут «МЮ» обратил внимание на избыточный вес родственников 19-летнего футболиста. Он предположил, что с возрастом Де Лигт потеряет скорость и мощь и станет неповоротливым, передает «Газета.ру».

«Юнайтед» был готов приобрести игрока перед началом следующего сезона, однако позже отменил переговоры. Отмечается, что в услугах де Лигта заинтересована испанская «Барселона». Руководство «Аякса» уже подтвердило, что футболист, скорее всего, покинет команду в межсезонье.

Де Лигт является воспитанником «Аякса». В нынешнем сезоне он провел за клуб 53 матча в разных турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

8 мая Де Лигт забил гол в ответном полуфинале Лиги чемпионов против английского «Тоттенхэма». Тем не менее этого не хватило для того, чтобы голландский клуб пробился в финал турнира. Хет-трик Лукаса Моура, который оформил победный гол на 96-й минуте встречи, помог победить англичанам.

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