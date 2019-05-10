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Мяч снес журналистку в прямом эфире перед матчем Лиги Европы

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Фото: РЕН ТВ
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Мяч попал в голову журналистке и выбил ее из эфира на матче Лиги Европы в Испании.

Инцидент произошел во время разминки футболистов в перед игрой «Валенсия» — «Арсенал». Кадры произошедшего выложил в Сеть ведущий BT Sport Джейк Хамфри, передает РЕН ТВ. Через некоторое время девушка пришла в себя и продолжила репортаж, уверяя, что она в порядке.

Встреча завершилась победой «Арсенала» со счетом 4:2. В финале турнира 29 мая в Баку, «канониры» встретятся с «Челси», который в серии пенальти выиграл у немецкого «Айнтрахта».

Таким образом, впервые в истории клубы одной страны сыграют в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы. 8 мая стало известно, что в финале Лиги чемпионов встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», которые обыграли испанскую «Барселону» (0:3, 4:0) и голландский «Аякс» (0:1, 3:2).

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