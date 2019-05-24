Прямой эфир

В Нидерландах заявили о возможной причастности Украины к крушению МН17

0
Фото: TASS/imago stock&people
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина может иметь отношение к организации крушения самолета Boeing в Донецкой области в июле 2014 года. Об этом сообщил лидер нидерландской партии «Форум за демократию» Тьерри Бодэ.

«Малайзия не принимает голословных обвинений против России»
«Малайзия не принимает голословных обвинений против России»
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам рассказал «Известиям» о ценности сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

По его словам, расследование Совместной следственной группы вызывает у него сомнения. Он считает, что Украина вполне может стоять за организацией атаки. Как пишет портал NL Times, заявление Бодэ сделал во время дебатов с премьер-министром Марком Рютте перед выборами в Европейский парламент.

17 июля 2014 года самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области Украины. В результате крушения погибли 298 человек.

24 мая 2018 года следственная группа международных специалистов из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины выдвинула предварительную версию крушения лайнера, согласно которой самолет якобы был поражен российским зенитным комплексом «Бук».

В МИД России такие обвинения назвали голословными из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств причастности РФ к авиакатастрофе. Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ не была допущена к международному расследованию крушения лайнера, в связи с чем нет оснований ему доверять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова заподозрила Нидерланды в укрытии данных по MH17 ради Киева
Источник назвал основную причину трагедии MH17 в Донбассе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017