В Нидерландах заявили о возможной причастности Украины к крушению МН17

Украина может иметь отношение к организации крушения самолета Boeing в Донецкой области в июле 2014 года. Об этом сообщил лидер нидерландской партии «Форум за демократию» Тьерри Бодэ.

По его словам, расследование Совместной следственной группы вызывает у него сомнения. Он считает, что Украина вполне может стоять за организацией атаки. Как пишет портал NL Times, заявление Бодэ сделал во время дебатов с премьер-министром Марком Рютте перед выборами в Европейский парламент.

17 июля 2014 года самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области Украины. В результате крушения погибли 298 человек.

24 мая 2018 года следственная группа международных специалистов из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины выдвинула предварительную версию крушения лайнера, согласно которой самолет якобы был поражен российским зенитным комплексом «Бук».

В МИД России такие обвинения назвали голословными из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств причастности РФ к авиакатастрофе. Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ не была допущена к международному расследованию крушения лайнера, в связи с чем нет оснований ему доверять.