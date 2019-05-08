Захарова заподозрила Нидерланды в укрытии данных по MH17 ради Киева

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что нежелание властей Нидерландов обнародовать служебную переписку по крушению малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17, связано с попытками скрыть информацию. Голландская сторона может таким образом покрывать Киев, заявила дипломат на брифинге в среду, 8 мая.

«Стойкое нежелание голландцев обнародовать служебную переписку наводит на мысль о стремлении королевства скрыть важнейшие сведения, которые могут пролить совсем иной свет на данную авиакатастрофу, а также намерении во что бы то ни стало вывести из-под удара украинские власти и вновь возложить всю вину на Россию», — цитирует Захарову «РИА Новости».

Дипломат отметила, что даже у голландских депутатов возникают подозрения в том, что Киев не мог не знать, что незакрытие воздушного пространства над зоной боевых действий несет угрозу для безопасности гражданской авиации, сообщает телеканал «360».

28 марта источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что главной причиной трагедии с малайзийским Boeing рейса MH17 в Донбассе стало незакрытие воздушного пространства над территорией Украины.

Самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.

24 мая 2018 года следственная группа международных специалистов из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины выдвинула предварительную версию крушения лайнера, согласно которой самолет якобы был поражен российским зенитным комплексом «Бук». В Минобороны РФ отвергли подобные заявления. Там отметили, что ракета, сбившая самолет, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 году и отправлена на Украину, откуда она больше не возвращалась в Россию.

В МИД России обвинения следственной группы также назвали голословными из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств причастности российской стороны к авиакатастрофе. Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что РФ не была допущена к международному расследованию крушения лайнера, в связи с чем нет оснований ему доверять.

В сентябре 2018 года Минобороны России представило аудиозапись разговора украинских военных, сделанную в 2016 году, которая доказывает причастность украинской стороны к крушению лайнера MH17.