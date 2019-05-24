Хоккеист Яшин дал прогноз на полуфинал ЧМ в Словакии

Сборная России по хоккею может сыграть дисциплинировано, поэтому всё будет зависеть от игроков. Об этом в беседе с НСН заявил призер Олимпийских игр, чемпион мира 1993 года, хоккеист Алексей Яшин.

«Представленная нами команда самая сильная по составу, по таланту, по мастерству, поэтому всё будет зависеть от нас. Можно сыграть дисциплинировано. Я думаю, что каких-то проблем не должно быть», — пояснил Яшин.

Хоккеист отметил, что неважно, с кем национальной сборной России придется встретиться в финале в случае победы в полуфинале, «нужно готовиться к той игре, которая предстоит».

Ранее 24 мая сообщалось, что соперником сборной РФ по хоккею на ЧМ в Словакии станет сборная Финляндии. Финны в четвертьфинале обыграли сборную Швеции в овертайме со счетом 5:4. Россияне в четвертьфинале обыграли американцев со счетом 4:3.

Другую полуфинальную пару составили команды Чехии и Канады. Матчи полуфинала пройдут 25 мая, а игра за третье место и финал — 26 мая.