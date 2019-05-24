СК начал проверку после падения штукатурки на выпускников в Омске

В Омске на концерте, посвященном последнему звонку, на выпускников обрушился кусок штукатурки. Дети не пострадали. СК по факту произошедшего организовал проверку, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент прокомментировали в департаменте образования региона. Там сообщили, что косметический ремонт в актовом зале школы проводился в 2017 году. Толщина упавшего фрагмента составляет 0,5 см. Причины обрушения установит специальная инспекция департамента, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Видео, на котором запечатлен инцидент, попало в социальные сети и взбудоражило пользователей. В момент обрушения штукатурки дети исполняли песню на сцене зала. Школьники стряхнули ее со своих голов, после чего продолжили выступление. Вреда здоровью девочки, которая находилась прямо под этим участком потолка, не нанесено. Родители также не имеют претензий к школе.

Однако инцидентом заинтересовался Следственный комитет. Сотрудники ведомства проведут проверку, в рамках которой установят, как обеспечивается безопасность в школе и кем и когда проводился ремонт. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.