Около 15 тыс. га неиспользуемых земель нашли в Хабаровском крае

В министерстве сельского хозяйства Хабаровского края подвели предварительные итоги инвентаризации земель в трех районах края: Хабаровском, имени Лазо и Вяземском. Там выявили около 15 тыс. га неиспользуемой пашни. Проблему считают одним из главных препятствий для развития отрасли.

Региональное управление Россельхознадзора намерено разобраться, почему сложилась такая ситуация. Мониторинг также планируется провести в Бикинском, Амурском и Комсомольском районах, сообщает ИА AmurMedia.

По оценкам ведомства, всего в Хабаровском крае около 400 тыс. га земель сельхозназначения, из которых более половины — это сельхозугодья. 219 тыс. га находятся в муниципальной и неразграниченной госсобственности.

По словам министра сельского хозяйства Александра Шкурина, площадь неиспользуемых земель в крае может достигать 70–80 тыс. га. Это почти треть от общей площади, указанной в госкадастре.

Многие участки в этом кадастре указаны без проведения кадастровых работ. Также в нем не учитываются качественные характеристики земель, что создает сложности в их использовании в сельскохозяйственных целях.

Власти региона предлагают провести комплексную инвентаризацию земель, рассчитывая на помощь всех федеральных структур и органов власти.

Ранее сообщалось, что угодья Хабаровского края, которые никак не используются, могут отдать под животноводство.