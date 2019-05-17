Неиспользуемые угодья в Хабаровском крае отдадут под животноводство

Выездное совещание министерства сельского хозяйства Хабаровского края состоялось в районе имени Лазо, который дает около 16% от общего объема всех видов сельхозпродукции региона. Это зерновые и зернобобовые культуры, соя, овощи, картофель, свинина и говядина, а также мясо птицы, яйца.

В районе зарегистрировано восемь сельскохозяйственных организаций, почти 200 крестьянско-фермерских хозяйств, 13 тыс. ЛПХ и три потребительских кооператива. На территории реализуются крупные проекты в области мясного и молочного животноводства объемом около 600 млн рублей, сообщает ИА AmurMedia.

Обследование сельхозземель района выявило около 3,7 тыс. га неиспользуемых площадей, из которых около 90% — пашни. Они будут передаваться в первую очередь для проектов по производству мяса, молока, а также овощей.

В Еврейской автономной области в этом году планируют ввести в оборот порядка 500 га дополнительных посевных площадей. Из федерального бюджета была предоставлена субсидия в размере 5,22 млн рублей на культурно-технические работы необходимые на этих землях. Еще 580 тыс. рублей направили из бюджета региона. В общей сложности посевная площадь в этом году составит 166 тыс. га, что на 2,8 тыс. больше, чем в 2018 году.