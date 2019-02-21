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Урожай зерна в Тамбовской области планируется увеличить на 10%

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Власти Тамбовской области намерены ввести в оборот все доступные для обработки земли. В этом году ожидается рост урожая зерновых культур на 10% по сравнению с 2018-м (3,37 млн т). Будут увеличены посевные площади, минеральных удобрений и новых технологий станет больше.

По словам вице-губернатора Сергея Иванова, на Тамбовщине доведен до минимума объем необрабатываемых сельскохозяйственных земель, до 20 тыс. га, причем часть этой площади непригодна для ведения выращивания овощей, передает ИА «Абирег».

Регион занимает 4-е место в ЦФО по производству зерновых и зернобобовых культур и 10-е — в Российской Федерации. Ежегодно здесь производится более 3 млн т зерна.

Напомним, в прошлом году Тамбовской области собран самый большой за всю историю урожай подсолнечника — 817 тыс. т. По производству этой культуры регион занимает второе место в ЦФО и восьмое — в России. Доля в отечественном производстве составляет почти 7%. По словам специалистов управления сельского хозяйства области, рекорд достигнут благодаря слаженной работе сельхозпроизводителей и хорошим погодным условиям.

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