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«Лос-Анджелес» отказался вернуть Войнова в НХЛ

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Российский защитник Вячеслав Войнов не сможет продолжить карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».

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«Теперь мы определим влияние решения арбитра на наши права на игрока и рассмотрим возможные варианты в будущем», — говорится в заявлении клуба.

9 апреля НХЛ объявила о дисквалификации россиянина на сезон-2019/20. После апелляции профсоюза дисквалификация была сокращена и закончится в середине сезона.

В 2015 году «Лос-Анджелес» заморозил действие контракта защитника, а позднее объявил о расторжении соглашения. Тем не менее права на игрока в НХЛ принадлежат «Кингз».

НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году из-за обвинений в домашнем насилии, после чего он был вынужден уехать из США. Обвинения были сняты летом 2018 года.

В составе «Лос-Анджелеса» 29-летний игрок дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014). После возвращения в Россию он выступал за петербургский СКА, передает «Газета.ру».

В 2018 году Войнов отказался продлевать контракт со СКА, чтобы попробовать вернуться в Северную Америку. В итоге олимпийский чемпион в составе сборной России пропустил сезон-2018/19.

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