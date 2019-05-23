В Воронеже открылся крупный завод по производству картона

В воронежском индустриальном парке открылся завод про производству гофроупаковки «Архбум». Этого события ожидали три года.

В 2018 году площадку приобрела немецкая компания Pulp Mill Holding, оборудование везли из Франции, Италии, США и Японии. Новый завод — предприятие государственного масштаба, он производит шесть коробок в секунду, что составляет 188 млн кв. м картона в год.

Завод в Воронеже стал третьим центром переработки тарного картона АО «Архангельский ЦБК». На комбинате реализованы все циклы производства. Благодаря его открытию город получил дополнительный доход, появились новые рабочие места.

По словам генерального директора «Архангельского ЦБК» Дмитрия Зылева, на заводе будут работать более 300 человек, их средняя зарплата составит около 50 тыс. рублей.

Он подчеркнул, что старт производства — лишь первый шаг, у руководства амбициозные планы.