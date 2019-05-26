Это уже перебор: гимназия в Перми усложнила вступительные для девочек

В пермской гимназии установили разные проходные баллы для поступления девочек и мальчиков в первый класс. Чтобы попасть в учебное заведение, девочки должны набрать на 4,5 балла больше, чем мальчики. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова усмотрела в действиях директора признаки дискриминации и обратилась в прокуратуру. В ведомстве уже начата проверка, однако директор не видит ничего противозаконного в установленных правилах приема. Почему российские школы придумывают свои правила для зачисления детей и как эти правила сочетаются с законодательством страны — разбирались «Известия».

Классовый сексизм

Сообщения о том, что пермская гимназия установила разные проходные баллы для детей в зависимости от пола, вызвала бурный резонанс среди общественности и стала поводом для подачи жалоб в прокуратуру и Рособрнадзор. Для девочек порог был установлен на уровне 69,1 балла, в то время как мальчикам требовалось всего 65,7. Из-за разницы в оценке поступающих в гимназию не попали 20 девoчек. Не менее изумляющими в этой ситуации кажутся и слова директора, оправдывающего существующий порядок приема в гимназию.

«Каждый год так. У нас гендерный принцип обучения: и мальчики, и девочки, у нас нет только девчачьих классов, — рассказала порталу 59.RU директор гимназии Татьяна Дьякова. — Дело в том, что, как правило, девочки более прилежные, они показывают по итогам обучения в субботней школе результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже. Но зато потом они становятся лидерами. Вы же знаете, что у нас… Кто управляет страной? Как правило, мальчишки бывшие».

Гимназия_1 Гимназия № 4 им. братьев Каменских в Перми Фото: kamensky.perm.ru

Позднее она добавила, что так называемый гендерный принцип обучения введен для того, чтобы выравнивать соотношение мальчиков и девочек в классе и избавить школу от «девчачьих классов». Якобы из-за того что гимназия имеет гуманитарный профиль, число девочек, желающих поступить в первый класс, превышает число мальчиков. В качестве основного своего аргумента директор гимназии привела мнение неназванных психологов, которые утверждают, что гендерный разрыв может повлиять на воспитательный процесс.

Одновременно с этим Дьякова подчеркнула, что правила набора осуществляются в соответствии с внутренними документами гимназии и «ничего не нарушают». К слову, этот же школьный устав стал поводом для отстранения от занятий ученицы 10-го класса из-за цвета волос и отсутствия школьной формы в начале учебного года. Однако, как показали последующие проверки, никаких требований относительно цвета и длины волос нет ни в региональном, ни в федеральном законодательстве.

Гимназия_2 Директор гимназии № 4 им. братьев Каменских Татьяна Дьякова Фото: youtube.com

На ситуацию с набором учащихся в первый класс обратили внимание сотрудники прокуратуры. Спустя сутки после появления сообщений о дискриминации по половому признаку при поступлении в гимназию в отношении приемной комиссии начали проверку.

«Будут запрошены локальные акты гимназии о приеме в первый класс, опрошено руководство учреждения», — пояснили ТАСС в надзорном ведомстве в четверг, 23 мая. Правовая оценка ситуации будет дана после ее изучения. В случае выявления нарушения прав учащихся на доступное общее образование прокуратура примет меры реагирования.

Половые преференции

Общественный деятель Алена Попова обратилась с жалобой в Рособрнадзор с требованием устранить дискриминацию при приеме в пермскую гимназию. Родителям, столкнувшимся с аналогичными ситуациями, нужно писать заявление директору о том, что они считают такие условия дискриминационными. Не лишним будет ознакомиться с внутренними документами школы, согласно которым введены такие правила.

«Если учебное заведение отказывается что-либо менять, то есть две инстанции: прокуратура и Рособрнадзор, который может даже лишить лицензии. На случай в Перми обратили внимание обе инстанции сразу. Мне приходят сообщения о том, что некоторые вузы занижают баллы для мальчиков и завышают для девочек на определенные факультеты. Вот так рождается дискриминация, которую Конституция прямо и безусловно запрещает. Директор 4-й гимназии, видимо, пыталась своей глухой обороной выйти на то, что учебное заведение проводило позитивную дискриминацию мальчиков. Но позитивная дискриминация — это, например, введение квот для устранения неравенства. Не бывает позитивной дискриминации, когда детям с лучшими знаниями отказывают в приеме в школу из-за пола», — подчеркивает Попова.

Фото: соцсети Выписка из решения приемной комиссии

По ее словам, из такой незначительной и маленькой проблемы, как неравные условия для поступления в первый класс, рождаются глобальные стереотипы. Например, о том, что девочки «по своей природе» гуманитарии, а мальчики — технари.

«Девочки привыкают к тому, что даже если ты хорошо всё знаешь, есть некий стеклянный потолок, который нужно пробивать головой. Причем пробивать более суровыми условиями, чем мальчики, которым пойдут на уступки. И делаться это будет только ради того, чтобы мальчиков было больше. Детям часто навязывают профиль в зависимости от пола, потому что якобы девочки по своей природе гуманитарии. Отсюда формируется другой стереотип — о «неженских» профессиях и о том, что гуманитарные специальности не для мужчин, потому что они «не прокормят семью». А в итоге благодаря этой же логике женщины получают более низкие зарплаты», — резюмирует правозащитница.

Почва для блатных

Среди учителей порядок приема учеников в пермской гимназии также подвергли критике, признав его дискриминационным. По словам преподавателя истории и обществознания, члена профсоюза «Учитель» Александра Кондрашёва, ответственность для юридических лиц за подобные правонарушения составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

«Думаю, тут наложилось то, что у них система приема очень формализованная. Там, где поступление идет через собеседование или другую систему, могут просто выставлять определенные баллы, чтобы принять конкретных учеников. Плюс раньше точно практиковалось зачисление учеников помимо конкурсов, просто приказом директора. Чаще, конечно, это обсуждается с точки зрения блата, но, возможно, применяется или применялось и для создания определенного баланса мальчиков и девочек», — отметил Кондрашёв.

Гимназия_5 Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Практика зачисления учеников за определенные преференции директору нередко применяется в российских гимназиях. Однако сейчас из-за появления всевозможных рейтингов школ, которые оцениваются по числу олимпиадников и результатам ЕГЭ, самой по себе «престижности» школы и статуса гимназии стало недостаточно. Тема уравнивания классов, по его словам, часто обсуждается в педагогическом сообществе. Однако закон прямо говорит о том, что все ученики обладают равными правами на получения образования.

«По поводу документов, пусть действительно разбирается прокуратура. Но то, что в руководстве школы не стесняются об этом говорить, — это действительно грустно. С другой стороны, в других школах, наоборот, вводят раздельные классы, что, конечно, намного хуже с точки зрения социализации детей, — добавил член профсоюза «Учитель», — Конечно, бывают ситуации, когда в классе больше мальчиков или девочек. Но, по моему опыту, в сильных школах как раз сильный перекос в сторону мальчиков».

По мнению учителя информатики школы № 1231 Анны Рудницкой, подобный подход при наборе детей является неверным, даже несмотря на то что он мотивирован «благими намерениями»: желанием сбалансировать количество учеников разного пола.

«Всегда можно найти другие способы организации обучения в школе, чтобы, прежде всего, сами дети чувствовали себя комфортно. На самом деле нелегко понять до конца данную ситуацию. С одной стороны, кажется вполне понятной позиция руководства: повышением проходного бала для девочек сбалансировать количество учеников разного пола в классах, тем самым избежать возможных психологических проблем. С другой стороны, данный подход кажется не полностью обоснованным. Лично я не вижу ничего плохого в том, что девочек в классе будет учиться больше. Тем более не совсем понимаю, о каких психологических проблемах может идти речь», — пояснила Рудницкая.

Гимназия_6 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Существуют и другие способы сделать классы смешанными. Например, выстроить расписание соответствующим образом: вывести предметы на потоки, объединившись с параллельными классами, добавить внеклассную работу, кружки и секции. По мнению преподавателя, в столь раннем возрасте делить детей на гуманитариев и математиков преждевременно и необоснованно.