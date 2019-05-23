Пермскую гимназию проверят после завышения проходного балла для девочек

Прокуратура Пермского края проводит проверку гимназии № 4 Перми, установившей разные проходные баллы для мальчиков и девочек для приема в первый класс. Проверка началась после сообщений СМИ.

«Будут запрошены локальные акты гимназии о приеме в первый класс, опрошено руководство учреждения», — пояснили ТАСС в надзорном ведомстве в четверг, 23 мая. Правовая оценка ситуации будет дана после ее изучения. В случае выявления нарушения прав учащихся на доступное общее образование прокуратура примет меры реагирования.

Накануне стало известно, что администрация учебного заведения решила принимать мальчиков, если они набирали 65,7 балла, для девочек порог был установлен на уровне 69,1 балла. Директор гимназии Татьяна Дьякова пояснила, что сделать различие по баллам пришлoсь для того, чтобы не было «девчачьих классов».

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова сообщила журналистам, что направит обращение в департамент образования Перми из-за сложившейся ситуации.

Из-за неравных баллов в список поступивших не попали 20 девoчек, которые могли бы пройти кoнкурс, если бы порог для них был таким же, как у мальчиков.