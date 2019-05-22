Общественники призвали сделать допобразование для детей более доступным

Бесплатные кружки и секции посещает лишь каждый пятый ребенок (21%), тогда как на оплачиваемые занятия ходят 41% школьников. Таковы результаты опроса, который провел «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).

Согласно результатам исследования, с которыми ознакомились «Известия», в целом по России доля бесплатных услуг в сфере дополнительного образования составляет лишь 36%, еще 62% приходятся на платные. При этом среднемесячный тариф за один кружок составляет около 3462 рублей.

Несмотря на то что опрошенные родители жалуются на отсутствие в семейном бюджете средств на внеурочные занятия для ребенка, некоторые из них признали, что всё же находят финансы. Выбор в пользу платных услуг респонденты объясняют отсутствием в радиусе доступности других кружков, а также тем, что бесплатные занятия зачастую предлагают неинтересную для детей программу. Наиболее остро дела обстоят в сельской местности, где больше трети школьников вообще не ходят ни в какие секции.

В «Общероссийском народном фронте» рассчитывают, что ситуация изменится. Там напомнили, что нацпроект «Образование» предусматривает создание 900 тыс. новых мест для ребят в сфере допобразования, из них 150 тыс. в текущем году. Для того чтобы сделать кружки более доступными, общественники предлагают ввести систему персонифицированных сертификатов, средства с которых можно потратить только на кружки или секции, а также выделить бесплатные места в кружках для детей из малоимущих и многодетных семей.

Подробнее читайте в эксклюзивном номере «Известий» от 23 мая 2019 года.