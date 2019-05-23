Родственница Скрипаля подтвердила его звонок племяннице

Племянница отравленного в Солсбери британского агента и бывшего полковника главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля Елена подтвердила, что ее дядя звонил другой своей племяннице — Виктории Скрипаль — 9 мая.

«Да, с ним все в порядке. Он позвонил. Он записал запись (оставил голосове сообщение — ред.) на телефон», — сказала она журналистам РЕН ТВ в четверг, 23 мая. Женщина отметила, что уверена, что звонил именно Сергей Скрипаль.

О том, что Скрипаль звонил своей племяннице Виктории, чтобы поздравить ее с Днем Победы, ранее в этот же день написала газета «Московский комсомолец».

Однако, телефон женщины был вне зоны доступа, поэтому бывший полковник оставил ей сообщение на автоответчике. Он поздравил родственников с праздниками, поинтересовался здоровьем мужа племянницы и сказал, что у него и у его дочери Юлии все хорошо.

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. По версии Великобритании, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. На основании этого Лондон бездоказательно обвинил Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.

Позднее британская сторона сообщила, что Скрипали пришли в себя, однако на публике никто из них так и не появился. 23 мая прошлого года было опубликовано видеообращение Юлии Скрипаль. В нем она, в частности, заявила, что рассчитывает вернуться в Россию в долгосрочной перспективе, и рассказала о помощи, которую ей предлагало посольство РФ, но отметила, что пока в ней не нуждается.