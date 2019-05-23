СМИ узнали о звонке Скрипаля племяннице

Отравленный в Солсбери британский агент и бывший полковник главного разведуправления (ГРУ) Сергей Скрипаль звонил своей племяннице Виктории, чтобы поздравить ее с Днем Победы. Об этом в четверг, 23 мая, пишет «Московский комсомолец».

Телефон женщины был вне зоны доступа, поэтому Скрипаль оставил ей сообщение на автоответчике. Он поздравил родственников с праздниками, а также справился о здоровье мужа племянницы. Сказав, что у него и у его дочери Юли всё хорошо, он повесил трубку.

18 мая стало известно, что Виктория Скрипаль с 1 июня начнет публиковать в социальных сетях главы своей книги «Беседа с черным котом», посвященной инциденту с отравлением ее родственников в британском Солсбери.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, известного как «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. На основании этого Великобритания бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.

Позднее британская сторона сообщила, что Скрипали пришли в себя, однако на публике никто из них так и не появился. 23 мая прошлого года было опубликовано видеообращение Юлии Скрипаль. В нем она, в частности, заявила, что рассчитывает вернуться в Россию в долгосрочной перспективе, и рассказала о помощи, которую ей предлагало посольство РФ, но отметила, что пока в ней не нуждается.