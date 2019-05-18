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Племянница Скрипаля начнет публиковать в соцсетях книгу об отравлении в Солсбери

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль с 1 июня начнет публиковать в социальных сетях главы своей книги «Беседа с черным котом», посвященной инциденту с отравлением ее родственников в британском Солсбери.

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«Произошли разногласия с человеком, который согласился помогать мне в написании книги. <...> И я решила, что лучше сама буду писать книгу главами в социальных сетях, и с 1 июня начну выкладывать ее главы в Facebook и «ВКонтакте», — приводит ее слова ТАСС.

Скрипаль уточнила, что будет выкладывать по одной главе книги в неделю.

В ноябре прошлого года племянница Скрипаля сообщала, что к февралю закончит писать книгу о дяде — британском шпионе и бывшем сотруднике ГРУ Сергее Скрипале.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, известного как «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. На основании этого Великобритания бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.

Позднее британская сторона сообщила, что Скрипали пришли в себя, однако на публике никто из них так и не появился. 23 мая прошлого года было опубликовано видеообращение Юлии Скрипаль. В нем она, в частности, заявила, что рассчитывает вернуться в Россию в долгосрочной перспективе, и рассказала о помощи, которую ей предлагало посольство РФ, но отметила, что пока в ней не нуждается.

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