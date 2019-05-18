Юлия Скрипаль начала поиск нового хозяина для своей собаки в России

Дочь отравленного в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия не планирует возвращаться в Россию, она уже продала по доверенности автомобиль Ford в Москве и ищет нового хозяина для своей собаки. Об этом рассказала племянница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль.

«Юля попросила пристроить свою собаку, черную дворняжку по кличке Нуар — найти ей хорошие руки, хорошего хозяина», — цитирует Скрипаль ТАСС.

Ранее в субботу «Известия» писали, что одна из подруг Юлии Скрипаль занимается поиском покупателей для ее московской квартиры, а она сама в ближайшее время намерена сделать заявление о том, что не собирается возвращаться в Россию.

Виктория Скрипаль уточнила, что речь идет о продаже двухкомнатной квартиры на первом этаже дома на улице Давыдковской на северо-западе Москвы. Также она добавила, что до сих пор опекает 90-летнюю мать отца Юлии, британского шпиона и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Скрипали были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, известного как «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. На основании этого Великобритания бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.

Позднее британская сторона сообщила, что Скрипали пришли в себя, однако на публике никто из них так и не появился. 23 мая прошлого года было опубликовано видеообращение Юлии Скрипаль. В нем она, в частности, заявила, что рассчитывает вернуться в Россию в долгосрочной перспективе, и рассказала о помощи, которую ей предлагало посольство РФ, но отметила, что пока в ней не нуждается.