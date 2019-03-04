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Посол РФ понадеялся на ответы от Великобритании о деле Скрипалей

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Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон
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Российский посол в Великобритании Александр Яковенко выразил надежду, что Лондон раскроет результаты официального расследования инцидента в Солсбери, где год назад отравили британского агента и бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом дипломат в понедельник, 4 марта, рассказал «Известиям».

«У нас нет возможности встретиться со Скрипалями. Это несмотря на то что в соответствии с конвенцией по консульским отношениям, мы имеем право это сделать. Причем это право не только того человека, по отношению к которому осуществляется действие, это также еще и право консула получить доступ к российскому гражданину», — подчеркнул Яковенко. 

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Дипломат отметил, что не сомневается в том, что Россия на каком-то этапе добьется раскрытия информации, так как подобное поведение наносит удар британскому авторитету. 

3 марта посольство России в Великобритании опубликовало 50-страничный доклад «Солсбери: вопросы без ответов». В нем в хронологическом порядке изложены материалы, имеющие отношение к отравлению бывшего британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, чьи тела без сознания были обнаружены в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские следователи полагают, что отец и дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России. По данным Лондона, после длительного лечения оба пришли в себя и были выписаны из больницы. Сергей Скрипаль с того момента ни разу не появлялся на публике.

Соединенное Королевство обвинило Россию в причастности к инциденту. В частности, британские власти выдали ордер на арест российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых назвали агентами ГРУ. Москва отвергла все обвинения, заявив, что британские власти отказываются от сотрудничества и проведения открытого и независимого расследования. Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что были в Солсбери в рамках туристической поездки и не знали Скрипалей.

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