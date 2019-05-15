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США подготовили второй пакет антироссийских санкций по «делу Скрипалей»

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Фото: Global Look Press/FERNVALL LOTTE/ZUMAPRESS
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Государственный департамент США подготовил очередной пакет санкций в отношении России по делу Скрипалей. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Санкционный пакет направлен госсекретарю Майку Помпео и президенту страны Дональду Трампу. Отмечается, что решение будет приниматься в рамках общей «российской стратегии».

«Мы провели анализ этих санкций, подготовили их и направили госсекретарю и президенту. Могу сказать, что это решение по санкциям часть более широкой российской стратегии», — заявила на слушаниях в сенате заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон, отвечая на вопрос, почему санкции до сих пор не введены.

Она отметила, что в администрации президента не хотят вводить этот санкционный пакет.

«Я бы уступила прерогативу говорить на этот счет президенту Трампу и госсекретарю Помпео. Мой ответ заключался бы в том, что речь идет о части более крупной стратегии в отношении России», — сказала Томпсон.

В британском Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что к отравлению причастно российское государство. Такого же мнения придерживаются США.

Москва неоднократно отрицала причастность к этим событиям.

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