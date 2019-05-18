Российское посольство оценило идею снять фильм об инциденте в Солсбери

Посольство России в Лондоне оценило идею британской телерадиокомпании Би-би-си снять фильм об инциденте в Солсбери с отравлением британского агента и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Дипломаты порекомендовали взять за основу сюжета реальные события.

«Хотели бы посоветовать создателям фильма об инциденте в Солсбери брать за основу исключительно реальные события и официальную, заслуживающую доверия информацию следствия», — цитирует представителя посольства «РИА Новости».

Дипломат также напомнил, что британская сторона до сих пор не представила результаты расследования. По его словам, фильм может стать лишь дополнительным пропагандистским инструментом, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Накануне, 17 мая, Би-би-си сообщила о планах снять двухсерийный фильм об отравлении Скрипалей. Для работы над проектом был приглашен продюсер сериала по роману Виктора Гюго «Отверженные» Крис Кэри. Сценарий подготовят журналисты Деклан Лаун и Адам Патерсон, пишет «Газета.ру».

Отношения Москвы и Лондона ухудшились после инцидента с отравлением 4 марта 2018 года Скрипаля и его дочери Юлии. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, известного как «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. На основании этого Великобритания бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.

Инцидент в Солсбери стал для Лондона поводом для высылки из Великобритании более двух десятков российских дипломатов. Москва ответила высылкой того же числа британских дипломатов.