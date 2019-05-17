Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича»

Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире – «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.

Группа исследователей под его руководством ранее установила, что рукопись написана на нескольких языках.

В мае появилась информация, что британский лингвист Джерард Чешир частично прочитал манускрипт и пришел к выводу, что он является изложением информации о травах, целебных ваннах и астрологии, которое написали доминиканские монахини в XV веке.

«На самом деле о смысловой расшифровке речи пока не идет, автор изложил гипотезу о языке отдельных фрагментов текста, а также обозначил основные проблемы при анализе такого сорта рукописей», - указал Орлов.

По его словам, прочитать рукопись невозможно из-за отсутствия данных о языке написания.

«При этом следует отметить, что сам автор транскрипции указывал, что некоторые символы он не смог однозначно интерпретировать (их, правда, не особенно много), и тогда заменял их определенной буквой. Также и авторы других транскрипций имеют свое субъективное прочтение манускрипта. Вопрос об объективном прочтении не стоит, ибо не найден алфавит соответствующего языка», - цитирует Олова «РИА Новости».

Манускрипт назван в честь антиквара Вильфреда Войнича, который приобрел ее в 1912 году. Рукопись изучали любители криптографии, ученые и различные эксперты, но расшифровать ее так и не смогли.