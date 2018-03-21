Высланные из Великобритании дипломаты вернулись в Москву

Из Лондона в Москву прибыл борт с 23 дипломатами с их семьями. Выслать работников посольства решили после скандала с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Британские власти уверены: виновник инцидента — российская сторона. Впрочем, никаких доказательств Лондон не представил. На действия Великобритании Москва ответила зеркально. В скором времени Россию покинут 23 британских дипломата.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.