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В МИД РФ название «Новичок» считают терминологией из сериалов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков призвал Великобританию совместно расследовать дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 

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«Давайте совместно проводить расследование с полностью открытыми данными, а не приводить какие-то абсолютно непонятные реляции относительно каких-то «новичков», «старичков», — цитирует Ермакова «РИА Новости»

Он также отметил, что слово «новичок» — это «терминология британских сериалов».

Скрипаль и его дочь были найдены без сознания в британском Солсбери 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они были отравлены якобы разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок». Мэй обвинила Москву в причастности к этому преступлению, не представив этому никаких доказательств.

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