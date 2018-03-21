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МИД России назвал терактом нападение на Скрипаля и его дочь

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Москва считает терактом против россиян нападение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на брифинге в среду, 21 марта.

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«На двух российских граждан на территории Великобритании совершено нападение. Предоставьте нам все данные по поводу этого, мы считаем, террористического акта против российских граждан на территории Великобритании. Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то «Новичка», про какое-то нападение со стороны России на Великобританию», — сказал он.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что к инциденту якобы причастна Россия. По ее словам, Скрипаля с дочерью отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным военной разведкой РФ, что, в свою очередь, якобы указывает на российский след в деле. 

В связи с инцидентом Мэй объявила о высылке из страны 23 дипломатов РФ и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Позже Москва приняла зеркальные меры и объявила о высылке 23 британских дипработников. 

РФ категорически отрицает обвинения и настаивает на совместном расследовании дела. Президент России Владимир Путин отмечал бездоказательность высказываний Британии. По словам главы государства, у Москвы нет того вещества, которым был отравлен Скрипаль, — все химическое оружие в стране было уничтожено. 

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