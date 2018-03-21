МИД РФ не исключил исчезновения улик по «делу Скрипаля»
Реальные улики за время, которое используется на преднамеренное скрытие фактов по «делу Скрипаля», уже могли исчезнуть.
Об этом заявил на брифинге директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
«Если до сих пор достоверно не определен предмет расследования, а все факты преднамеренно скрываются, реальные улики за это время могли уже вообще исчезнуть, как, кстати, это у них в Великобритании не раз случалось», — сказал дипломат.
Ермаков добавил, что Великобритания не делится с Россией сведениями, получаемыми в ходе следственных действий по делу об отравлении экс-полковника ГРУ.
Комментируя действия британских властей Ермаков отметил, что Лондон сам себя загнал в тупик.
«Они сами себя загнали в тупик, на все большее число поступающих вопросов, в конечном итоге, будут обязаны ответить», — сказал он.
По словам Ермакова, все более очевидным становится, что нападение в Солсбери на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — «это, скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная, противоправная авантюра».
«Ясно лишь одно: Россия к этому абсолютно непричастна. Хотя бы по одной простой причине — для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам не выгодна» — добавил Ермаков.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британские власти обвиняют во всем Россию, не приводя никаких доказательств.