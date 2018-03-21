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МИД РФ не исключил исчезновения улик по «делу Скрипаля»

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Реальные улики за время, которое используется на преднамеренное скрытие фактов по «делу Скрипаля», уже могли исчезнуть.

Об этом заявил на брифинге директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

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«Если до сих пор достоверно не определен предмет расследования, а все факты преднамеренно скрываются, реальные улики за это время могли уже вообще исчезнуть, как, кстати, это у них в Великобритании не раз случалось», — сказал дипломат.

Ермаков добавил, что Великобритания не делится с Россией сведениями, получаемыми в ходе следственных действий по делу об отравлении экс-полковника ГРУ.

Комментируя действия британских властей Ермаков отметил, что Лондон сам себя загнал в тупик.

«Они сами себя загнали в тупик, на все большее число поступающих вопросов, в конечном итоге, будут обязаны ответить», — сказал он.

По словам Ермакова, все более очевидным становится, что нападение в Солсбери на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — «это, скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная, противоправная авантюра».

«Ясно лишь одно: Россия к этому абсолютно непричастна. Хотя бы по одной простой причине — для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам не выгодна» — добавил Ермаков.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британские власти обвиняют во всем Россию, не приводя никаких доказательств.

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