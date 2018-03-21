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МИД РФ назвал абсурдными требования Лондона по «делу Скрипаля»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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То, что Великобритания требует от России объяснений по «делу Скрипаля», является абсурдом, заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на встрече с аккредитованными в Москве послами. Об этом пишет «Интерфакс».

Он также подчеркнул, что сам Лондон не предоставляет какой-либо информации, в частности, Великобритания не отвечает на вопросы российской стороны о состоянии Юлии Скрипаль.

«Понятно, что при таком раскладе требовать каких-то объяснений от российской стороны просто абсурдно», — сказал Ермаков.

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По мнению ведомства, британские власти либо неспособны обеспечить защиту своей страны от теракта, либо нападение на Скрипалей было срежиссировано ими.

Бывший полковник запаса ГРУ Серей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в британском Солсбери 4 марта. На данный момент известно, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Британская сторона обвинила Россию в произошедшем. Президент России Владимир Путин опроверг данные обвинения, а также указал на их бездоказательность.

Ранее МИД РФ объявил, что пригласил всех послов других стран в России обсудить «дело Скрипаля»

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