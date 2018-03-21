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Замглавы представительства ЕС в РФ посетит встречу послов по «делу Скрипаля»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Посольство ЕС в России направит замглавы дипмиссии для участия во встрече в МИД РФ с иностранными послами, посвященной ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. 

«Будет присутствовать заместитель главы представительства», — сообщили в пресс-службе дипмиссии, передает ТАСС.

Свое участие во встрече также подтвердил временно исполняющий обязанности посла Италии Микеле Томмази.

Ранее от участия отказался посол Великобритании в Москве Лори Бристоу. При этом диппредставительство не исключило «возможность участия на рабочем уровне». 

Участвовать во встрече не смогут также посол Германии Рюдигер фон Фрич, посол Китая в Москве Ли Хуэй, посол Франции в Москве Сильви Берманн. Они планируют отправить на встречу своих представителей. 

МИД РФ пригласил послов иностранных государств, чтобы обсудить ситуацию вокруг отравления Скрипаля. Сотрудники российского дипломатического ведомства планируют донести до иностранных коллег точку зрения Москвы по этому инциденту.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Власти Британии обвиняют во всем Россию. При этом никаких доказательств данных обвинений представлено не было.  

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