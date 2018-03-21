Лавров рассказал о вынужденной солидарности союзников Лондона по делу Скрипаля

Западные страны понимают, что обвинения Москвы по делу Скрипаля не имеют оснований, но вынуждены высказывать поддержку из чувства ложно понятой солидарности.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с японским коллегой Таро Коно.

«Я думаю, все всё прекрасно понимают, но из чувства ложно понятой солидарности вынуждены выдавливать из себя какие-то слова, которые можно хоть как-то интерпретировать в поддержку позиции Лондона», — сказал он.

Лавров добавил, что всем пошло бы на пользу, если бы Великобритания перестала нервничать и успокоилась в связи с делом Скрипаля.

«Я думаю, что всем бы пошло на пользу, прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать - а они явно нервничают по поводу этой ситуации — и успокоились», — сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, «то, что мы сейчас наблюдаем — лихорадочные метания по всему миру, уговаривание партнеров солидаризироваться с Великобританией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов».

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к инциденту. Президент РФ Владимир Путин опроверг причастность России к покушению.