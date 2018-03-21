Прямой эфир
Сюжет:

Лавров рассказал о вынужденной солидарности союзников Лондона по делу Скрипаля

0
Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западные страны понимают, что обвинения Москвы по делу Скрипаля не имеют оснований, но вынуждены высказывать поддержку из чувства ложно понятой солидарности.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с японским коллегой Таро Коно.

«Я думаю, все всё прекрасно понимают, но из чувства ложно понятой солидарности вынуждены выдавливать из себя какие-то слова, которые можно хоть как-то интерпретировать в поддержку позиции Лондона», — сказал он.

Лавров добавил, что всем пошло бы на пользу, если бы Великобритания перестала нервничать и успокоилась в связи с делом Скрипаля.

«Я думаю, что всем бы пошло на пользу, прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать - а они явно нервничают по поводу этой ситуации — и успокоились», — сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, «то, что мы сейчас наблюдаем — лихорадочные метания по всему миру, уговаривание партнеров солидаризироваться с Великобританией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов».

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к инциденту. Президент РФ Владимир Путин опроверг причастность России к покушению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Могерини заявила о солидарности ЕС с Британией в связи с «делом Скрипаля»
Канада заявила о солидарности с Британией по «делу Скрипаля»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017