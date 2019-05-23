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Упавшую с балкона в Чехии подругу Мамаева и Кокорина доставили в Москву

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Фото: РЕН ТВ
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Екатерину Бобкову, получившую травмы после падения с балкона в Чехии, доставили в Москву. Об этом 23 мая сообщает РЕН ТВ.

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Отмечается, что девушка прилетела в аэропорт Шереметьево в сопровождении медиков. О ее состоянии рассказали рэпер Птаха (Давид Нуриев) и адвокат Алим Бишенов.

По их словам, у Бобковой множественные переломы, а также повреждены внутренние органы.

«Сейчас бригады врачей детальную ясность внесут о том, как она себя чувствует. Я надеюсь, что по итогам перелета ее состояние не ухудшится», — сказал Бишенов.

Нуриев, в свою очередь, отметил, что считает странными обстоятельства происшествия.

«Не могу ничего утверждать, но для меня странно, что человек взрослый упал с четвертого этажа, сам по себе, это очень странно», — заявил музыкант.

14 мая сообщалось, что врачи не разрешили транспортировать Бобкову в Москву. На тот момент девушка находилась в тяжелом состоянии. Однако сейчас ее состояние врачи оценивают как стабильное.

Бобкова приехала в Чехию на майские праздники. 10 мая ее обнаружили на земле возле гостиницы с травмами и госпитализировали. По версии правоохранителей, выйдя на балкон покурить, она села на перила и не удержалась.

Девушка проходила по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в качестве свидетеля обвинения. Дело в отношении футболистов завели после того, как в октябре 2018 года они устроили драку в одном из московских кафе и на парковке рядом с ним. Девушка в тот день проводила время вместе с футболистами.

Помимо футболистов под суд пошли отдыхавшие вместе с ними брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили один год и пять месяцев лишения свободы, братья Кокорины — один год и шесть месяцев.

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