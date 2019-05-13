Прямой эфир
Сюжет:

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

0
Фото: Instagram
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Екатерина Бобкова, проходящая свидетелем по делу о драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, выпала из окна отеля в Праге, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

Не СИЗОн: Александр Кокорин не останется в следственном изоляторе
Футболист не хочет воспользоваться возможностью отбыть срок в уже знакомом ему месте

Отмечается, что девушка получила травмы, и 11 мая ей провели сразу несколько операций.

«Упала из окна, находясь в Праге. Состояние у нее критическое. Сейчас ее ввели в состояние искусственной комы», — рассказала собеседница агентства.

Бобкова выступала в качестве свидетеля обвинения. Она отдыхала с футболистами в кафе, где произошла драка с чиновником Минпромторга Денисом Паком и директором института НАМИ Сергеем Гайсиным.

В суде девушка также заявила, что видела момент избиения водителя Виталия Соловчука и пыталась его защитить от футболистов и их компании

8 октября 2018 года форвард «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мамаев вслед за Кокориным отказался досиживать срок в СИЗО
Адвокат Мамаева оценил вынесенный футболисту приговор

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017