Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Екатерина Бобкова, проходящая свидетелем по делу о драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, выпала из окна отеля в Праге, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

Отмечается, что девушка получила травмы, и 11 мая ей провели сразу несколько операций.

«Упала из окна, находясь в Праге. Состояние у нее критическое. Сейчас ее ввели в состояние искусственной комы», — рассказала собеседница агентства.

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Бобкова выступала в качестве свидетеля обвинения. Она отдыхала с футболистами в кафе, где произошла драка с чиновником Минпромторга Денисом Паком и директором института НАМИ Сергеем Гайсиным.

В суде девушка также заявила, что видела момент избиения водителя Виталия Соловчука и пыталась его защитить от футболистов и их компании

8 октября 2018 года форвард «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения.