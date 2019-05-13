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Мамаев вслед за Кокориным отказался досиживать срок в СИЗО

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Фото: TASS/Maxim Shipenkov
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Осужденный на один год и пять месяцев колонии полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев отказался воспользоваться возможностью отбыть назначенное судом наказание в СИЗО № 2 «Бутырка». Об этом заявил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

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Еще несколько месяцев находящийся в СИЗО футболист будет формально числиться в клубе

«Не думаю, что кто-то из осужденных по этому делу пожелает воспользоваться этой возможностью. Во всяком случае Павел точно такого заявления писать не будет», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

По словам адвоката, существует масса нюансов, по которым следственный изолятор хуже колонии.

«Например, даже работая в хозотряде, человек содержится в камере, то есть фактически сохраняется тюремный режим, который предшествовал осуждению», — пояснил Бушманов, добавив, что в колонии более человеческие условия.

Согласно действующему законодательству, осужденные менее чем на три года колонии имеют право подать заявление о желании отбывать наказание в СИЗО.

Ранее, 12 мая, «Известия» писали, что футболист «Зенита» Александр Кокорин, приговоренный к 18 месяцам заключения, не намерен досиживать свой срок в СИЗО.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам заключения. Двое других фигурантов дела — друг футболистов Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина Кирилл — также были признаны виновными и приговорены к одному году и пяти месяцам и к одному году и шести месяцам заключения соответственно.

Согласно обвинительному заключению, Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий в октябре прошлого года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Поскольку каждый день, проведенный фигурантами в СИЗО, засчитан за полтора дня в колонии, братья Кокорины пробудут в колонии еще 7,5 месяца, а Протасовицкий и Мамаев — 6,5 месяца.

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