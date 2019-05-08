Адвокат Мамаева оценил вынесенный футболисту приговор

Приговор Пресненского суда Москвы футболисту Павлу Мамаеву произвел на его адвоката Игоря Бушманова неоднозначное впечатление. Об этом он 8 мая рассказал «Известиям».

«Двоякие ощущения. Признаки достаточной обоснованности и справедливости в нем (приговоре. — Ред.) отсутствуют», — сказал Бушманов.

Он также отметил, что решение об обжаловании еще не принято, и добавил, что обсудит этот вопрос с самим спортсменом 13 мая.

Ранее 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил к реальным срокам заключения футболистов Александра Кокорина, Мамаева, а также еще двух фигурантов дела о драках в московских кафе — друга спортсменов Александра Протасовицкого и младшего брата Кокорина Кирилла. Так, Мамаев и Протасовицкий получили один год и пять месяцев колонии общего режима, а братья Кокорины — один год и шесть месяцев. Таким образом, суд удовлетворил требование прокурора.

Согласно обвинительному заключению, Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий в октябре 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», позже его переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».