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Выпавшую с балкона подругу Кокорина и Мамаева разрешили доставить в Москву

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Главную свидетельницу по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина доставят в Москву. Екатерина Бобкова, упавшая с балкона на чешском курорте, в сопровождении медиков отправится в столицу в период с 22 по 24 мая.

Как сообщает в понедельник, 20 мая, РЕН ТВ со ссылкой на адвокатское бюро «Бишенов и партнеры», представляющее интересы Бобковой, в Москве ее встретит друг — рэпер Давид Нуриев (Птаха).

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14 мая сообщалось, что врачи не разрешили транспортировать Бобкову в Москву. На тот момент девушка находилась в тяжелом состоянии. Однако сейчас ее состояние врачи оценивают как стабильное.

Бобкова приехала в Чехию на майские праздники. 10 мая ее обнаружили на земле возле гостиницы с травмами и госпитализировали. По версии правоохранителей, выйдя на балкон покурить, девушка села на перила балкона и не удержалась.

Бобкова проходила по делу Кокорина и Мамаева в качестве свидетеля обвинения. Дело в отношении футболистов завели после того, как в октябре 2018 года они устроили драку в одном из московских кафе и на парковке рядом с ним. Девушка в тот день проводила время вместе с футболистами.

Помимо футболистов под суд пошли отдыхавшие вместе с ними брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили один год и пять месяцев лишения свободы, братья Кокорины — один год и шесть месяцев.

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