Раскрыты детали инцидента со свидетельницей по делу Кокорина и Мамаева

Полиция не обнаружила следов насильственных действий в отношении россиянки Екатерины Бобковой, упавшей с балкона во время отдыха в Чехии. Девушка проходит свидетельницей по делу о драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Представитель отдела полиции в Трутнове Лукаш Винценц уточнил, что инцидент произошел в городе Шлиндлерув­-Млин, а не в Праге, как сообщалось ранее. При этом подтвердить личность пострадавшей он отказался. Правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как несчастный случай, передает «РИА Новости».

«Выяснилось, что одна из проживающих в номере на четвертом этаже около 23 часов в пятницу вышла на балкон покурить», — уточнил Винценц. По его словам, позже девушку обнаружили на земле с травмами и госпитализировали в больницу города Градец-Кралове. По версии правоохранителей, женщина могла сесть на перила балкона и не удержалась.

Бобкова выступала в качестве свидетеля обвинения. Она отдыхала с футболистами в кафе, где произошла драка с чиновником Минпромторга Денисом Паком и директором института НАМИ Сергеем Гайсиным. В суде девушка также заявила, что видела момент избиения водителя Виталия Соловчука и пыталась защитить его от футболистов и их компании.

В октябре 2018 года форвард «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения.